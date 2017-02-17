提勒森會王毅 川普就任來美中最高會議

美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）與中國外長王毅，今天進行川普當選美國總統使兩國關係緊張以來，中美最高層級會面。

法新社報導，川普在似乎對華府近50年的「一個中國」政策提出質疑時，曾觸怒北京當局，但他撥打一通和解電話，重申一中立場後，為王毅和提勒森在德國波昂（Bonn）20國集團（G20）集會場邊的會面做好準備。

路透社表示，新華社簡短的報導指出，這兩人會面是要交換雙邊關係及共同關切議題的看法，但未說明其他細節。1060217

(中央社)