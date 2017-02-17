嘉縣大排棄禽屍染H5N2 防疫追查飼主
嘉義縣東石鄉六腳大排日前發現一批棄禽屍，經農委會家衛所確診感染H5N2高病原性禽流感，縣府將擴大防疫、追查飼主。
嘉義縣政府表示，東石鄉副瀨村六腳大排出海口於13日傍晚發現有20多袋死鴨（每袋3至5隻），由嘉義縣家畜疾病防治所派員前往消毒，並出動化製車將死鴨運至焚化廠銷毀。
這批死鴨的檢體送農委會家畜衛生試驗所檢驗後，確診感染H5N2高病原性，由於禽體嚴重影響環境衛生，也易有禽流感擴散問題，相關單位已展開鴨隻來源追查，積極防杜疫情擴散。
嘉義縣家畜疾病防治所所長李建霖指出，這次若追查到丟棄動物屍體的飼主，將依動物傳染病防治條例裁罰新台幣5萬至100萬元，由於飼主隱匿疫情，因此將不予補償。
李建霖表示，為因應這波疫情，除加強移動管制外，也將增加監測頻度及範圍，東石六腳大排水溝周圍5公里內養禽戶將安排訪視。
李建霖今天再度呼籲，禽肉需煮熟食用才能確保安全無虞，也籲請養禽業者務必自主落實各項防疫工作，發現飼養禽隻異狀，也請立即通報，以免禽流感擴散。1060217
(中央社)
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