夏普由虧轉盈股價漲 鴻海流復活受期待

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被鴻海納入旗下的日本電機大廠夏普2016年會計年度業績上修，將由虧轉盈，今天夏普股價盤中一度呈現勁揚4%的情況，收盤漲2.80%。日媒指出，投資人對「鴻海流」復活有期待。

「日本經濟新聞」報導，夏普今天股價勁揚。今天上午股市開市前，夏普公布2016年度（至今年3月底止的財會年度）業績向上修正，將有99億日圓（約新台幣27億元）的獲利（上一年度為虧損1924億日圓）。

今天東京股市夏普的股價盤中一度比前一天收盤價上揚4%，來到335日圓。下午收盤價為331.00日圓，漲幅2.80%。

相較於去年8月夏普暌違50年的股價低點（87日圓），目前夏普股價上漲將近4倍。

日經報導說，夏普正式被納入台灣的鴻海旗下後歷經半年，投資人對於社長戴正吳所推動「鴻海流」經營改革，漸漸讓拉抬業績成果有所期待，因此夏普股價上揚。

日本媒體以「鴻海流」一詞來形容郭台銘的管理方式、行事作風以及征戰全球的企圖心。

本月3日，夏普才宣布4至12月的財報，並預估業績可能上修，估算損益是2億日圓虧損。但現在變成有獲利，暌違3年終於由虧轉盈。1060217

(中央社)