中廣兩頻道案 客原兩會盼法院適切裁判
台北高等行政法院裁定暫停收回中廣音樂網及寶島網頻率處分。客委會跟原民會今天都發表聲明希望法院可以重為適切的裁判。
國家通訊傳播委員會（NCC）去年通過客家委員會、原住民族委員會申設全區廣播電台案，宣布限時3個月內收回中廣音樂網、寶島網頻段。中廣提出行政訴訟聲請停止執行，台北高等行政法院日前裁定暫時停止執行。
客家委員會跟原住民委員會今天對此都發表聲明，希望法院可以重為適切的裁判。客委會表示，站在客家族群收聽廣播權益的立場，自105年9月起就積極籌設，在11月通過NCC審核，獲核發籌設許可，並獲頻率核配，目前正辦理發射系統採購招標，以及廣播節目規劃相關事宜。
客委會強調，一切依法進行籌設，並辦理頻率測試及試播，預計6月正式開播。如今因此項裁定，勢必被迫停擺，嚴重傷害客家族群媒體近用權益。
原民會也指出，原住民的廣播媒體目前正進行發射塔台場勘及相關籌設事宜，預計8月正式開播，這項裁定嚴重傷害原住民族群媒體近用權益。
2委員會都指出，法院應考量中廣之前的承諾，重為適切的裁判。1060217
(中央社)
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