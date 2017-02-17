蝶戀花車禍傷者 5人仍在加護病房
蝶戀花車禍造成33死悲劇，至今仍有11人在醫院救治。根據衛福部最新統計，截至今天下午3時，已有6人轉入一般病房，仍有5人還在加護病房觀察。
狀況穩定轉入一般病房的4人，分別是三軍總醫院的肋骨骨折女性傷者、北市聯醫仁愛院區收治的22歲女傷患、北醫附醫收治的60歲女性病患以及汐止國泰醫院的50多歲女性患者。
根據衛福部醫事司公布的資料，台北市立聯合醫院仁愛院區仍有1名傷者在一般病房；內湖三總2名傷患均在一般病房；台北國泰1名傷患在加護病房；北醫附醫3名患者，2人在加護病房、1人在一般病房；萬芳1名患者在加護病房；台北慈濟收治2名患者，加護病房、一般病房各1人；汐止國泰醫院的1名患者在一般病房。1060217
(中央社)
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