體重破百產婦剖腹生巨嬰 引發大出血

台中市一名孕婦懷孕末期體重破百，緊急剖腹生下4150克巨嬰，台中醫院今天說，由於嬰兒過大，引發子宮收縮不良及大出血，在醫師努力下，終於保住子宮。

台中醫院副院長黃元德表示，這名29歲的孕婦產前體重約80公斤，在懷孕24週時即發現自己罹患妊娠糖尿病、高血壓及氣喘，擔心孕期安全，四處打聽合適的醫生，經過朋友推薦，而前來求診。

黃元德指出，雖然建議這名孕婦要進行飲食控制，控制體重，但進入冬天後，孕婦與先生經常吃火鍋聚餐，且過年期間大魚大肉，孕婦的體重竟然快速飆升，一下子變成102公斤。

孕婦於2月14日上午趕緊進行剖腹產，黃元德表示，最後產出4150克重的巨嬰，因為嬰兒過大，引發子宮收縮不良，是一般子宮的3倍大，軟若麻糬，且大出血3000CC，只得建議切除子宮保命。

由於孕婦與先生婚前即計畫要生兩個孩子，黃元德於是決定奮力一試為產婦留住子宮，他將子孕婦宮附近兩處動脈及血管縫合、綁住，先進行止血，並用冰塊冰鎮子宮1個多小時，幫助子宮收縮。過年期間血庫告急，產婦又大缺血，他只能運用待用血清蛋白、凝血因子進行輸血，終於保住產婦一命，也將子宮保住了。

黃元德表示，肥胖容易造成妊娠糖尿病，也極可能產下超過4000公克的巨嬰，因此有千分之1的機率會有子宮收縮不良，也可能造成嬰兒先天異常，如血糖不穩定、抽筋、休克等。

他說，孕婦在懷孕期間增加12到15公斤為常態，若增加過快，應諮詢醫院的營養師進行飲食控管，控制體重，才不會產生其他併發症，也才能產下健康的嬰兒。1060217

(中央社)