體重破百產婦剖腹生巨嬰 引發大出血
台中市一名孕婦懷孕末期體重破百，緊急剖腹生下4150克巨嬰，台中醫院今天說，由於嬰兒過大，引發子宮收縮不良及大出血，在醫師努力下，終於保住子宮。
台中醫院副院長黃元德表示，這名29歲的孕婦產前體重約80公斤，在懷孕24週時即發現自己罹患妊娠糖尿病、高血壓及氣喘，擔心孕期安全，四處打聽合適的醫生，經過朋友推薦，而前來求診。
黃元德指出，雖然建議這名孕婦要進行飲食控制，控制體重，但進入冬天後，孕婦與先生經常吃火鍋聚餐，且過年期間大魚大肉，孕婦的體重竟然快速飆升，一下子變成102公斤。
孕婦於2月14日上午趕緊進行剖腹產，黃元德表示，最後產出4150克重的巨嬰，因為嬰兒過大，引發子宮收縮不良，是一般子宮的3倍大，軟若麻糬，且大出血3000CC，只得建議切除子宮保命。
由於孕婦與先生婚前即計畫要生兩個孩子，黃元德於是決定奮力一試為產婦留住子宮，他將子孕婦宮附近兩處動脈及血管縫合、綁住，先進行止血，並用冰塊冰鎮子宮1個多小時，幫助子宮收縮。過年期間血庫告急，產婦又大缺血，他只能運用待用血清蛋白、凝血因子進行輸血，終於保住產婦一命，也將子宮保住了。
黃元德表示，肥胖容易造成妊娠糖尿病，也極可能產下超過4000公克的巨嬰，因此有千分之1的機率會有子宮收縮不良，也可能造成嬰兒先天異常，如血糖不穩定、抽筋、休克等。
他說，孕婦在懷孕期間增加12到15公斤為常態，若增加過快，應諮詢醫院的營養師進行飲食控管，控制體重，才不會產生其他併發症，也才能產下健康的嬰兒。1060217
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。