大孩子資助人難募集世展會呼籲慨捐
世界展望會在苗栗扶助近2000名清寒弱勢兒少，其中有將近5成是高中以上的大孩子，開學在即，昨天邀請就讀大二的小祥到世展會接受生活扶助金，也呼籲更多愛心人士慷慨響應。
小祥小五時因父喪，母親是印尼籍外配，需獨自扶養2兒子，生活不易，開始接受世展會的扶助，透過社福資源進駐，讓小祥母親每逢開學時，經濟上可以短暫鬆口氣。
世展會苗濱中心指出，當孩子念到高中、大學，最是需要用錢的時候，不過因外界對大孩子有較高的期待，認為可以靠打工紓困，因而不易募集到資助人，不過這個年紀的孩子能選擇的打工有限，薪水甚至不見得能夠負擔書籍費，仍盼有心人可以慷慨解囊助學。
小祥表示，他很感謝世展會這麼多年的幫助，在寒暑假也有提供工讀機會，讓受助學子有機會擔任課輔老師得以付出、回饋所學，幫助邊緣學童享受不用錢的安親班課程。
世展會西區辦事處主任廖健鈞表示，處於經濟弱勢家庭的孩子，生活及教育資源較為匱乏，但唯有透過教育才能徹底轉變孩子們的未來。籲請愛心朋友透過助學行動，每月定期捐款1000元，讓這群孩子的求學之路不再遙遠，避免失學。
(中時)
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