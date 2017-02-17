高市高階警官大搬風 牽動8個分局
警政署17日發布1波副署長、警政委員、刑事局副局長等高階警職人事案，其中，刑事局南打大隊長蕭欽杰調桃園市刑大隊長、高雄港警總隊長江雅文調屏東縣警局長，新任總隊長由高市警局警政監劉耀欽接掌，另3線1星警官職務異動，牽動高市8個分局長大搬風。
高市警局在這波警政署各警察機關重要警職調整中，小港分局長楊台興調桃園市蘆竹分局長、三民第一分局長黃文哲調小港分局長、岡山分局長塗馬慶調高市警局秘書室主任、左營分局長朱宗泰調三民第二分局長、林園分局長李謀旺調左營分局長、旗山分局長蔡文峰調林園分局長，六龜分局長陳錦坤調旗山分局長。
出缺的岡山分局長一職由高市警局公關室主任謝進賢出任，而高市保安警察大隊長戴台捷接掌三民第一分局長，刑事局偵查科長陳世煌則調六龜分局長，保大大隊長則由高市警局行政科長洪振順調任。
高市這波新任分局長中，謝進賢、戴台捷等人努力做事、沉穩態度及完美表現，獲不少人讚許，尤其是，謝是公關室主任，肩擔警政行銷重責，處事圓融深得市府及警局長陳家欽青睞。
(中時)
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