會川普 安倍內閣支持率攀升
日本首相安倍晉三10日訪美與美國總統川普打了1場半的高爾夫球，美日高峰會談雖沒談到什麼實質性問題，但卻增進了兩人的友誼，還提高了內閣支持率。《時事通信社》指出，安倍內閣的支持率較上個月增加2.2%，提升至53.4%，可能川安會帶來的好影響。
時事17日公布的最新民調顯示，安倍內閣的支持率升至53.4%，不支持率也減少了2%，減至24.2%，這可能是受到美日高峰會談成功的影響。
民調中有關支持安倍內閣的理由(複數作答)之提問，回答最多的是，「找不到其他合適的人選」占21.3%、「有領導力」占15.6%、「可以信任首相」占15.2%。不支持的理由則是，「不抱期待」占12.2%、「政策不行」占9%、「無法信任首相」占8.7%。
對於美國決定退出《跨太平洋夥伴協定》(TPP)之事，55.7%的民眾認為還是應該以多國間的貿易協議為主，只有22.1%的民眾支持美日兩國間的協議。
針對「川普政府今後若是進一步要求日本負擔防衛經費時，日本應如何對應？」之提問。有53.3%的民眾回答，「反對增加防衛費，維持現狀即可」、有20.2%的民眾表示，「反對增加防衛費，相反的還應該減少」，總計反對的達74.5%，贊成的僅占18.7%。
在政黨支持率方面，聯合執政黨自民黨增加2.5%，達26.1%、公明黨為2.8%、最大在野黨民進黨減少0.1%，減至4.3%、共產黨2.4%、日本維新會0.9%，仍是自民黨一黨獨大的局面。
這項調查是時事通信社2月10至13日針對日本全國18歲以上的2000名男女所做的個別問券調查，有效回收率達61.7%。
(中時)
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