持鐵棍打劫8旬夫婦 沒錢竟搶走電視
通霄鎮21歲男子劉奕應、23歲男子廖振凱及43歲陳印中互為酒友及玩伴，疑因缺錢花用，12日傍晚涉嫌持鐵棍、木棍侵入8旬夫婦家中，搜刮屋內財物，發現沒錢可拿竟連屋內電視也不放過，用飼料袋抱走變賣。警方連日追緝16日拘提到案，因劉、廖涉及動手壓制老翁，苗栗地院依強盜罪嫌裁定收押，陳男限制住居。
陳男在通霄鎮內經常喝酒鬧事，也是地方上頭痛人物，劉、廖兩人是兒時玩伴，日前合作偷雞變賣被逮，被抓進派出所，不過沒學到教訓，這次竟把歪腦筋動到酒伴鄰居身上。陳與被害人有宗親關係，知道平素只有兩老在家，主嫌廖振凱提議入室行搶。
警方調查，3嫌在12日下午4時，先勘查被害人住處後，當晚6時由劉嫌駕駛懸掛他車的車牌掩飾，翻牆侵入被害人家中，廖、劉兩人將被害夫妻壓制地上控制行動自由，搜刮屋內財物不成，搶走一台液晶電視後駕車逃逸。
警方接獲報案後成立專案小組，經調閱案發地點周遭監視器畫面，鎖定一輛自小客車，經歹徒逃逸路線查訪，發現案發後一名男子半途下車，顯有可疑，經查是陳印中，通知他到案說明，供出同夥劉、廖兩人。
劉、廖為躲避查緝，南下雲林租屋逃避警方追緝，並將搶到的液晶電視以1500元代價變賣，通霄警分局派員南下埋伏多時，16日將二人逮捕，並起出作案衣服及尋回贓物液晶電視，訊後依強盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。
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(中時)
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