北市勞檢處：康育薰連續出勤12天 蝶戀花違反《勞基法》
繼15日認定蝶戀花旅行社與康姓駕駛間有雇傭關係，台北市勞動檢查處今天進一步查明，康育薰至少從1月29日連續上班12天至2月9日，明顯違反「7休1」；加上未置備工資清冊、出勤記錄與勞工名卡等事項，將依《勞基法》對蝶戀花開罰。
北市勞檢處14、15日前往蝶戀花勞檢，經與勞動部職安署、桃園市勞動局取得共識，均認定蝶戀花對駕駛有指揮監督之實，應負僱主責任，不過，蝶戀花並未依法置備勞工的工資清冊、出勤記錄與名卡，已屬違法。
此外，處長江明志也表示，15日勞檢時，旅行社不願提供康男2月2日、2月9日班表，直到昨天才提供。而從班表看來，康育薰從1月29日至2月9日都上班，無論2月10日康育薰休假日保養車輛是否算上班，按班表，他都連續出勤至少12天，違反「7休1」。
根據《勞基法》，僱主未置備勞工名卡、工資清冊可各開罰2萬至30萬元，未置備出勤記錄可罰9萬至45萬元，修法後，違反7休1更可罰2萬至100萬，且還可加罰50％至150萬。勞動局更表示，針對康姓司機1日工作超過12小時部分是否涉及過勞等認定，因行車紀錄器等資料目前遭檢調單位扣留，後續將繼續追查，如有違反其他勞動法令規定，將再追究責任。
勞動局長賴香伶表示，勞動局將配合中央規畫之「旅行社及遊覽車客運業聯合稽查專案計畫」，針對轄內經常性違規、違規情節重大或評鑑不佳的旅行社業者，或是經評鑑為丙等或丁等之遊覽車業者，近日都會進行勞檢。
(中時)
關鍵字：蝶戀花
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