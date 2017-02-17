大學創業夯 高雄大學創能基地揭牌
大學創業夯，高雄大學創能基地揭牌啟用，坐落於圖書資訊館6樓，占地200多坪，有10間培育室已全滿租，包括綠能、文創、數位設計、生物科技等產業進駐，校方今年打算再成立實作室，提供學生將靈感付諸實踐的場域。
創新育成中心主任鍾宜璋表示，創能基地最大特色，就是強調一條龍式服務，從創業訓練、資金籌措、空間設施規劃、產學服務、行政服務、財務會計都涵蓋在內。
他強調，主要是鼓勵大學生畢業考慮自行創業，在基地輔導下，不僅降低創業失敗成本，還可協助爭取獎勵補助。
去年接受輔導的應用化學系張簡文銓、創意設計與建築學系黃逸婷，分別提出環保鍍膜技術、懷舊文創商品，分別獲得教育部「大專畢業生創業服務計畫（U-Start）」補助90萬元、120萬元，畢業後順利成立公司當年輕老闆。
(中時)
關鍵字：高雄大學創能基地
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。