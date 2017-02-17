大學創業夯 高雄大學創能基地揭牌

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高雄大學創能基地揭牌。(校方提供)

大學創業夯，高雄大學創能基地揭牌啟用，坐落於圖書資訊館6樓，占地200多坪，有10間培育室已全滿租，包括綠能、文創、數位設計、生物科技等產業進駐，校方今年打算再成立實作室，提供學生將靈感付諸實踐的場域。

創新育成中心主任鍾宜璋表示，創能基地最大特色，就是強調一條龍式服務，從創業訓練、資金籌措、空間設施規劃、產學服務、行政服務、財務會計都涵蓋在內。

他強調，主要是鼓勵大學生畢業考慮自行創業，在基地輔導下，不僅降低創業失敗成本，還可協助爭取獎勵補助。

去年接受輔導的應用化學系張簡文銓、創意設計與建築學系黃逸婷，分別提出環保鍍膜技術、懷舊文創商品，分別獲得教育部「大專畢業生創業服務計畫（U-Start）」補助90萬元、120萬元，畢業後順利成立公司當年輕老闆。

(中時)