貓裏喵借問站 三義開站
苗栗縣文化觀光局推動友善貼心旅遊服務，17日在三義火車站啟動新設5處借問站，提供遊客問路、免費wifi、中英日文旅遊摺頁及當地旅遊諮詢等服務，縣長徐耀昌歡迎遊客「相借問」，感受苗栗在地的好客人情味。
交通部觀光局推動「借問站」服務獲得廣大迴響，苗栗縣內原有9處借問站，今年在三義火車站及甘丹民宿、公館鄉農會、城市規畫館及通霄台鹽鹽來館等5處，新加入友善服務行列。
借問站開站活動也邀請穿上客家衫、學生服的苗栗超萌吉祥物「貓裏喵」與舞者熱舞開場，縣長徐耀昌、三義鄉長徐文達及縣議員韓茂賢等人大力推薦苗栗縣借問站，歡迎遊客窩心遊苗栗。
縣長徐耀昌會中頒發文創品、旅遊票券給貓裏喵創意彩繪競賽優勝得主，榮獲特等獎的林嫈姍、優等獎許皓婷、創意獎余靜娟，參賽作品並以畫架佈置陳列現場，搭配吉祥物貓裏喵一系列活潑、可愛的形象立牌，吸引往來旅客的目光。
(中時)
關鍵字：三義
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