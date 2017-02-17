墾丁春天音樂季將至 恆警查獲半年最大量毒品
恆春分局昨日破獲以林姓兄弟檔為首的販毒集團，分別在屏東恆春鎮、車城鄉、獅子鄉等地，逮補4名藥頭以及5名藥腳，並起出342.5公克安非他命、0.69公克Ｋ他命、販毒帳冊及吸食器等，查獲毒品數量之多，為恆春地區半年來首見。
警方獲報，指一對林姓兄弟檔在恆春地區販毒，並利用哥哥女友的租屋處做為販毒據點，讓毒蟲「到店取貨」，昨日前往林姓兄弟住家與女友租屋處時，恰巧哥哥不在家，李姓女友見到員警，還大聲質問「來我家幹嘛」。
經員警搜索後，在李女家中找到8大包，重達342.5公克的安非他命，沒想到對方還不配合，不斷叫囂「別問我，我不知道毒品是誰的」，直到李女手機的LINE傳來聲響，引起警方注意，而內容正是林姓哥哥告訴女友「我到家了」。
員警見狀趕緊返回林家埋伏，將2人逮個正著，又另外他身上查獲0.69公克Ｋ他命、販毒帳冊及吸食器，再依帳冊循線找到1名吳姓藥頭與羅男、王男、徐男、黃男與蕭男等5名藥腳，共9人落網。
警方表示，這批毒品結晶相當完整純淨，是純度極高的安非他命，而且數量又龐大，是半年來查獲最多的1次， 9人見蒐證完整，已無抵賴的空間，全數坦承犯行，警詢後依違反毒品危害防制條例移送屏東地檢署偵辦。
恆春分局分局長曾學貴表示，毒品不但戕害身體，一旦為了購買毒品而入不敷出時，便會想方設法以竊盜、搶奪、強盜等方式獲取金錢，進而造成社會問題，因此警方將會持續針對毒品犯罪加強查緝。
(中時)
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