新住民之女逆轉勝 有望拚上國立大學

我要評比

興華中學陳姵如（左）感謝導師李碩才循循善誘。（廖素慧攝）

嘉義市興華中學高三生陳姵如因母親是陸配，她一度因此而沮喪，荒廢學業，從國中轉學至興華中學，導師李碩才循循善誘3年，成績突飛猛進，學測68級分，可望上清大。

陳姵如的母親遠從大陸嫁至台灣，念國中時正值青春叛逆期，她對自己是新住民之女的身分認同感到迷惑，親子關係不睦，她與同學到處混，荒廢課業，成績一落千丈。

父母效法孟母三遷，從偏鄉搬家至市區，她國三時轉學至興華中學，成績漸有起色，行為也有所轉變，直升高中後導師李碩才用心輔導，循循善誘，陳姵如專心於學業，校排名大躍進，名列前茅，自信心增強，親子互動也改善。

興華中學表示，今年大學學測陳姵如考68級分，成績優異，透過申請繁星計畫可望進入她理想中的校系清大材料工程系。

(中時)