古董蒸氣機車頭CK124明日重返山佳

古董級蒸氣火車頭CK124今晚將抵達樹林，準備參加明日山佳百年車站重新啟用活動。（引自台鐵）

為了配合18日上午10時舉行的三級古蹟山佳站修復完成後的開幕儀式，台鐵古董級的CK124蒸氣機車頭，也在繼2003年山佳建站百年後，將在今晚10時2分再度開到樹林地區。由於明日CK124在樹林、山佳及鶯歌地區停留時間相當長，鶯歌也有多處地點相當適合拍攝到蒸氣火車疾行的風采。

根據台鐵規畫，CK124在今晚10點2分抵達樹林站後，隨即迴送至樹林調車場，並在18日從樹林搭載獲選鐵道迷及貴賓的「5929次」列車，前往山佳站配合修復完成的開幕剪綵活動。

CK124預計自10時12分起在山佳站停留1小時，供民眾合影留念，再於11時12分開往鶯歌火車站；11時25分改以不載客的「5929B」班次迴送至彰化扇型車庫。

為讓民眾一睹CK124風采，5929班次列車從樹林開出時，是由CK124領頭，後面則依序連接煤水車及TP、TPK藍皮普快車廂，最後再加掛柴電機車頭作為補機，民眾只要從列車行進方向的前方，就可拍到由CK124領頭的藍皮普快車廂古早味畫面。

對此鐵道迷指出，除在山佳站可以近距離拍攝CK124編組與老車站合影，想拍攝蒸氣列車行進的民眾，也可選擇在新鶯堤外便道的樹林焚化廠路段、鶯歌中正一路（東鶯里平交道前）彎道、鶯歌陶瓷老街天橋、中正二路至八德路口彎道等地，拍攝到CK124古董蒸氣火車頭的英姿。

台鐵方面也強調，鐵道道渣部份均為淨空區域，民眾不要擅自闖入拍照，以策安全。

(中時)