加工廠切鐵條火花飛濺 泡棉引火勢

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消防人員獲報趕往現場灑水，避免火勢延燒。(江詩筑攝)

切割鐵條的火花濺到泡棉引發火勢，濃煙飛升迅速，民眾紛紛停車圍觀。(江詩筑攝)

苗栗縣近日火災頻傳，銅鑼鄉17日上午一家小型加工廠疑似切割鐵條火花四濺，不慎飛彈到鐵皮泡棉上，火勢迅速延燒，業者滅火不及趕忙報警求助，消防人員花了半小時才撲滅火勢，幸無人傷亡，損失尚待估計。

(中時)