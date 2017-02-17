228連假 日月潭雲品推優惠

225至228連續假期，日月潭雲品溫泉酒店推出餐飲優惠專案。（沈揮勝翻攝）

今年春節假期比往年短，月底228連假成為民眾年後出遊小確幸，甫獲2017年「Trip Advisor旅行者之選」台灣奢華飯店第一名的日月潭雲品溫泉酒店，推出餐飲優惠，讓遊客可以趁著四天難得假期到日月潭賞花春遊。

雲品表示，2月25至28日四天，相約四人成行，出示單張身份字號內含「2、2、8」者，可享丹彤西餐廳午餐和下午茶八折優惠；而四年才能過一回生日的229壽星，雲品溫泉酒店更加碼祭出當事人用餐免費的生日禮物。詳見雲品溫泉酒店官網(www.ldchotels.com)或電洽:049-285-6788轉3203。

(中時)