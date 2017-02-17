花蓮海產店火警 洗碗工遭嗆昏

現場濃煙密布。(楊漢聲翻攝)

花蓮玉里鎮中華路一家平房式的鐵皮木造海產店，17日上午9點11分傳出火警，數公里外就可見濃煙直竄天際，景象十分嚇人！花蓮縣消防局緊急調派6個分隊30多名警義消前往灌救，在火場內救出20歲遭濃煙嗆昏、失去呼吸心跳的聾啞女洗碗工，所幸到醫院急救後已恢復呼吸心跳，鬼門關前走一遭。

玉里鎮今日上午傳出陣陣的消防車鳴笛聲，中華路上這間營業多年的海產店傳出火警，巨大濃煙從屋內竄出，四鄰則驚嚇的外出查看。

消防局第三大隊長呂冠辰說，消防隊抵達時火勢已擴大，立即布署水線進入搶救。起初，鄰居表示屋內沒人，但後來才又得知「後面房間住一位女洗碗工」。

警義消搜救小隊從木造鐵皮屋後方鑽洞，企圖進入屋內，卻因屋內木造隔間太複雜無法深入;繼而另找水泥牆強行鑽洞進入屋後房間，當時房間尚未遭火勢波及，女洗碗工並未受傷，但已被濃煙嗆昏在床上，且無呼吸心跳。消防弟兄緊急救出送醫急救，所幸經搶救後恢復呼吸心跳，及時搶回一命。

海產店邱姓老闆趕到火場，看到海產店付之一炬，當場傻眼，一臉喪氣。他說，海產店16日晚上很早就休息了，且瓦斯都有關閉，關閉鐵門前還曾再確實檢查，不知為何會發生火災。

至於安置於海產店後方的女員工，他說是一名聾啞女子，因沒有家人，無依無靠，見她可憐收留她擔任洗碗工，在店舖後方整理一間房讓她住宿，沒想到竟會發生這種事。

(中時)