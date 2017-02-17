改善地方水患　南市水利局設平台做分洪工程

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水利局在麻豆區磚井里急水溪堤防處，增設應急抽水站平台，並設置2台移動式抽水機組，今年防汛期應可發揮效用。（水利局提供）

水利局分年分期編列經費，辦理楠西區雨水下水道C幹線分洪工程，完工後，可避免大量雨水進入楠西市區，改善淹水問題。（水利局提供）

為有效改善地方水患，水利局在麻豆磚井里急水溪堤防，打造應急抽水站平台，可設置2部移動式抽水機組，另外，針對楠西區茄拔路口北側雨水下水道系統，新建長度約433公尺的排水箱涵分洪工程，2處水利工程完工後，預期都能大幅改善地方淹水情況。

水利局主秘蔡國銓表示，該處磚井里麻善大道下游約1,500公尺防汛道路區域內，每逢颱風豪雨，都因內水無法順利排出溢淹，造成防汛道路及農地頻頻淹水，道路無法通行，且其淹水主因為曾文溪外水位高漲、內水無抽水機組幫助排水。

因此，水利局於去年年初進行設計規劃，運用護岸及平面道路間2米空間，設置抽水前池，將出水管降低埋於堤頂下，有利於豪雨來時保持抽水機組正常運行，而水利局將持續興建抽水平台，以解決淹水問題。

此外，針對楠西市區雨水下水道系統C幹線箱涵，水利局採分年分期改善分洪工程，今年預定在茄拔路口北側既有箱涵處，新建長度約433公尺的排水箱涵，拓展新開口進行截流，可沿台3線水庫路往南接入東側原有的明渠，該期工程經費約3,300萬元。

蔡國銓指出，2項工程都可大幅改善地方水患問題，尤其楠西雨水下水道分洪工程完工後，可截流東側山邊排水，避免雨水進入楠西市區，希望有效提升楠西都市計畫區內，周邊防洪排水能力，減緩並改善淹水問題。

(中時)