部落青年動起來 高士土磚屋重建ING
參與部落事，原鄉青年動起來！號稱原鄉最勤勞的部落，屏東縣牡丹鄉高士部落，召集社區青年會、課輔班孩童，及從外地來打工換宿的朋友，自6日到18日，一同重建記錄著高士的遷徙歷史的土磚屋，讓青年透過實際勞動過程中，凝聚對社區關懷的意識。
屏東牡丹鄉高士部落近年開始推動生態旅遊，除推廣原鄉的特有環境、人文歷史、自然生態，地方發展協會用心經營的社區營造事務，也促使越來越多青年看見家鄉的美好，返鄉參與社區工作，發揚祖先勤奮耐勞與分享團結的精神。
「土磚屋重建的最大目的，就是希望部落的年輕人有機會一起參與社區事務。」參與活動也身兼高士青年會一員的李凌說，目前部落已手拉著手，舉辦過大大小小的活動，讓大家看見當地青年，因為愛鄉而團結一心的正能量，並不會隨著活動的落幕而結束。
而參與屏東縣府文化處暨台灣藍色東港溪保育協會（屏東縣社區營造中心）辦理的『人生微旅行，從屏東「以工換宿」走起』學員，也加入重建行列，屏東大學的盧巧旋說，和部落居民相處就像家人，期待土磚屋重建之後，社區更欣欣向榮。
台灣藍色東港溪保育協會表示，除部落青年，課輔班孩童與kuskus生活體驗營活動的打工換宿學員也一同參與，讓青年們從小認識自己家鄉的歷史文化，從中培養自主參與及團隊合作的能力。
(中時)
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