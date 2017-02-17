北市家禽批發市場土雞 確診H5N2

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禽流感延燒，台北市家禽批發市場15日一批來自高雄市路竹區紅羽土雞發現疑似禽流感案例，通報行政院動植物防疫檢疫局並送驗，於今日（17）下午4時54分確檢出為高病原性禽流感病毒(H5N2亞型)，H5N2主要為禽鳥間傳染，目前皆尚無H5N2禽流感病毒感染人類的案例，不會造成人的疾病或健康問題。

北市動保處表示，該批紅羽土雞來自高雄市路竹區，已全數化製銷毀，市場也消毒淨空以防堵病毒擴散。

台北畜產公司董事長郭萬清表示，配合禁宰令實施，北市家禽批發市場全面停止宰殺7天。郭說，北市家禽批發市場宰殺的雞肉以土雞及仿仔雞為主，肉雞僅占1成。平日約宰殺6萬隻雞，前天半夜起宰殺9.1萬隻雞，鴨近3千隻，宰殺量多3成。

(中時)