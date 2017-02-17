新北產婦產後猝死 檢警調查中

新北市37歲余姓婦人前天（15日）在永和區某婦產科診所生產完，昨天（16日）晚間在恢復室身體明顯不適，診所報案將余婦送往永和耕莘醫院急救仍不治，警方今天（17日）報請檢方相驗，檢察官傍晚率法醫前往診所，調查余婦死因釐清案情。

(中時)