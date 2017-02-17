不用划船掃墓 寶山水庫橋7月將完工

縣長邱鏡淳（右五）今天上午前往寶山水庫，視察橋樑興建進度。（莊旻靜攝）

新建橋樑預計在7月完工，預計能解決當地族人掃墓、前往農耕地的不便。（莊旻靜攝）

新竹縣寶山水庫鄰近范、彭、劉、林等姓家族祖墳，無聯外道路，近30年來，族人僅能划船掃墓，為了解決此問題，新竹縣政府編列縣款2837萬，建造長80公尺、寬6公尺的鋼骨橋梁，目前工程進度約63.98％，預計今年7月完工。縣長邱鏡淳、寶山鄉長邱坤桶、縣議員邱振瑋、羅吉祥等人也到場關心。

邱鏡淳今（17日）在工務處長羅昌傑等人陪同下，視察橋樑工程進度，目前已達63.98％，超前原先預定進度52.46％。邱鏡淳指出，寶山水庫興建時，位於計畫計劃橋樑西岸的土地未被徵收，導致水庫東岸范、彭、劉、林等4姓家族的祖墳，以及與農耕地無聯外道路可通行，30餘年來，族人划船掃墓也成為當地奇景。

為了解決此問題，新竹縣政府編列縣款約2837萬，建造一座長80公尺、寬6公尺的鋼骨橋梁，新建的鋼結構π型橋，限重3.5噸，預計將在今年7月16日完工。邱振瑋、羅吉祥兩位議員也強調，寶山水庫於1981年興建，1984年10月完工，對用水供應助益甚大，也期盼新建橋樑，能解決居民30年來的交通不便。

(中時)