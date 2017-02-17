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屏東林管處植樹綠美化 美濃中圳社區獲全國模範社區

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屏東林管處各社區植樹綠美化執行成果美濃中圳社區榮獲全國模範社區
美濃中圳社區榮獲全國模範社區。(林雅惠翻攝)

屏東林管處各社區植樹綠美化執行成果，經實地踏勘與激烈評比後，結果由高雄市美濃區中圳社區發展協會，榮獲全國模範社區，將於3月12日於林務局植樹節大會及林管處舉行之植樹活動中公開頒獎表揚。

屏東林管處表示，今年獲獎的社區各具特色，高雄市美濃區中圳社區當地以盛產白玉蘿蔔聞名，社區今年規劃於當地信仰中心伯公廟旁閒置空地，營造「伯公生態花園」，其中融入客家文物紙傘等，除供當地居民及參與體驗一日農夫遊客休憩使用外，更能讓人感受當地文化氣息，是一處結合農村鄉土、人文及生態公園化的社區。

林管處指出，有興趣參加社區植樹綠美化的社區團體，可向屏東林管處申請社區植樹綠美化計畫，每次申請最高可補助8萬元，澎湖縣、高雄市、屏東縣有立案的社區/團體，如不瞭解計畫內容，可至屏東林區管理處網站首頁之「社區綠美化」節點項下閱覽、下載，或洽屏東林管處及六龜、旗山、潮州及恆春工作站辦理，將有專人為您說明。

(中時)

關鍵字：屏東林管處綠美化美濃中圳社區
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