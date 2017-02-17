屏東林管處植樹綠美化 美濃中圳社區獲全國模範社區
屏東林管處各社區植樹綠美化執行成果，經實地踏勘與激烈評比後，結果由高雄市美濃區中圳社區發展協會，榮獲全國模範社區，將於3月12日於林務局植樹節大會及林管處舉行之植樹活動中公開頒獎表揚。
屏東林管處表示，今年獲獎的社區各具特色，高雄市美濃區中圳社區當地以盛產白玉蘿蔔聞名，社區今年規劃於當地信仰中心伯公廟旁閒置空地，營造「伯公生態花園」，其中融入客家文物紙傘等，除供當地居民及參與體驗一日農夫遊客休憩使用外，更能讓人感受當地文化氣息，是一處結合農村鄉土、人文及生態公園化的社區。
林管處指出，有興趣參加社區植樹綠美化的社區團體，可向屏東林管處申請社區植樹綠美化計畫，每次申請最高可補助8萬元，澎湖縣、高雄市、屏東縣有立案的社區/團體，如不瞭解計畫內容，可至屏東林區管理處網站首頁之「社區綠美化」節點項下閱覽、下載，或洽屏東林管處及六龜、旗山、潮州及恆春工作站辦理，將有專人為您說明。
(中時)
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