評美中關係 蘇起：經濟為主、戰略為輔

前國安會秘書長、台北論壇基金會董事長蘇起。（圖/中央社）

前國安會秘書長、台北論壇基金會董事長蘇起，於今日（2/17）接受中時集團聯合專訪時，被問到如何評論川普（Donald Trump）時代的美中關係時，他表示，未來美中兩大強權的關係，將以經濟層面為主，而戰略軍事為次要輔助議題，而兩國的關係也將從合作逐漸轉為競爭，未來恐怕在關稅、貿易、智慧財產權等領域上，美中將陷入對抗的局面。

說到這位素人總統，蘇起董事長認為，川普上任至今都是用「點」狀思考，他對個別的單一議題都很感興趣，從飛機、移民、企業、勞工到他自己女兒的事業，都曾發表過自己的獨到見解，然而他卻很缺乏宏觀的線狀與面狀思維。然而，面對美國國內對大陸的印象轉差，美中企業將從過去的合作轉為競爭局面，不少跨國企業的美商，更可能因為川普的返美投資政策而減少在大陸投資。

但蘇起董事長也提到，川普的內閣，應該是美國這2、30年來最亂的一屆政府，上任至今不僅許多部長都尚未通過任命，更別提各部會內的副手人選，讓外界很難判斷他們未來的實際走向和政策。唯一可以確定的是，他所任命的經濟部會人選，尤其是由鷹派學者納瓦洛（Peter Navarro）領軍領軍的國家貿易委員會，幾乎都帶有強烈反中的色彩，再加上國內輿論的支持，未來美中對抗層面將不僅限於貿易，而是整個經濟層面。

然而，在相對敏感的東海與南海議題，蘇起董事長認為，對美國而言，其國內不會支持川普真的在此區域和大陸公開對抗，但由於其相當敏感，可能會是未來美中兩國用來牽制對方的輔助工具，是一個「虛幻」的議題。相較於這兩片海域，也許北韓的問題才是將來美中關係上最大的一顆不定時炸彈。隨著大陸這個「老大哥」近年來逐漸失去對北韓的控制力，一個愈來愈不穩定的年輕領袖，擁有一個武器愈來愈精良的國家，不僅威脅到日韓兩國，更讓整個亞太區域處於隨時憂慮的狀態。

至於台灣的角色和位置，蘇起董事長建議，台灣因設法盡早與大陸取得共識，別過度期待與奢望美國的角色。川普不會因為台灣與大陸發生衝突，我們夾在「一中政策」和大陸之間，必須設法從中找出空間，否則未來台灣的局勢將相當不樂觀。

(中時電子報)