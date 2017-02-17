向詐騙說不！南投集集警教阿公阿嬤防騙

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集集防詐騙宣導，大批銀髮長輩參與、了解與學習。（沈揮勝翻攝）

南投縣集集警分局鑑於目前詐騙案件層出不窮，尤其歹徒利用年長者恐懼上法院或警察機關心理，致使民眾慌張疏於防範，落入歹徒的詐騙謊言之中而遭詐騙，針對「高齡族群」常見遭詐騙手法，在集集鎮八張里老年活動中心以有獎徵答方式舉辦防制詐騙活動。

宣導項目包括假冒公務機構(公務員)、假冒名義、假綁架等詐騙手法，及防範因應方式，吸引高齡族群踴躍參加。

活動最終圓滿達成，與會高齡族群意識詐騙新手法，集集分局希望高齡族群者認識詐騙新手法，以避免被詐騙。

(中時)