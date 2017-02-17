白沙屯信徒親手製「高」香 每柱可燒50天

白沙屯媽祖信徒蔡嘉彰（右）製作高達7尺2巨香要迎接白沙屯媽祖，並請彩繪師黃志偉彩繪龍鳳。（許素惠攝）

虔心比天高！媽祖信徒蔡嘉彰為迎接白沙屯媽祖到北港進香，以上等沉香耗時7月親手打造每炷高7尺2巨香9炷，每炷重50公斤可燒50天，由彩繪大師黃志偉圖繪出龍鳳，命名「龍鳳香」，造價近10萬元，鄰居很敬佩他的虔誠。

蔡嘉彰表示，龍鳳巨香每炷重達50公斤，需2、3人才扛得動，從沉香粉打漿到糊製、曝曬，9炷香做了約7個月才完成，過程小心翼翼，不能讓糊好的香出現裂縫，一旦裂開就得重做或修補，十分費工。

巨香預計本月26日從白沙屯媽祖起駕時，就送到苗栗通宵拱天宮參加媽祖開香儀式，參加「添香」的信徒，也會一路步行隨香到北港，表達對白沙屯媽祖虔敬之意。

(中時)