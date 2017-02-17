精銳建設新創舉　西屯區新案基地引進藝術家駐村創作

每逢週末假日，「OPEN FUN大放藝彩‧藝術家駐村活動」將舉辦一系列表演活動，包括非洲鼓舞樂團表演。（圖／曾麗芳）

「OPEN FUN大放藝彩‧藝術家駐村活動」，力邀6位藝術家駐地創作，即日起開放民眾免費參觀。（圖／曾麗芳）

台中建商投入藝文活動又見創舉！精銳建設與藝術圈攜手合作，將藝術從美術館帶到戶外，運用位於西屯路的1,300坪新案基地，舉辦「OPEN FUN大放藝彩‧藝術家駐村活動」，力邀6位藝術家駐地創作、開放民眾免費參觀，藉此拉近民眾與藝術的距離，也為第3季即將進場的新案暖身。

位在西屯路、弘孝路上占地1,300多坪的新案基地，精銳建設規劃推出30至40坪、2至3房產品，預計第3季進場。在申請建照的期間，精銳建設將基地變身為公園，公園中有色彩繽紛的貨櫃屋、滿地綠意的草坪、各色應景的植栽，不僅寬闊舒適，走近一看還能發現各種充滿巧思的藝術作品，甚至還有野生的藝術大師被當場捕獲，民眾可以直擊藝術作品的誕生過程。

「OPEN FUN大放藝彩‧藝術家駐村活動」以於2月17日正式揭幕，現場不僅邀來多位藝術大師，還找來身聲劇場表演「狂打樂擊」，分享氣勢如虹的音樂表演。

「OPEN FUN大放藝彩‧藝術家駐村活動」將以FUN工作、FUN空間、FUN分享、FUN派對四大主題為主軸，邀請擅長空間裝置的藝術家陳松志、喜歡運用隨手可得材料的許喬彥、關心居所場景的繪畫藝術家陳傑強，以及熱愛觀察動物的金屬雕塑藝術家趙沛沛當場創作。

完全開放的場域，就像地景藝術節一樣有趣生動，民眾只要到了現場，不僅可以一窺藝術家們的工作樣貌，還有機會與藝術家們交流、分享，了解藝術品從無到有的創作過程。此外，現場還能觀賞游文富、彼得‧沃德克(Peter Woytuk)、蔡宜婷的大型立體作品，感受藝術品結合四季氛圍的變化。

為了讓更多民眾接觸藝術，並提供親子假日休閒、涵養身心氣質的好去處，從即日起，每逢週末假日「OPEN FUN大放藝彩‧藝術家駐村活動」將舉辦一系列生活美學饗宴活動，包括非洲鼓舞樂團、大甲愛樂弦樂五重奏、彩繪石頭、Q版漫畫人像等各式音樂、繪畫活動，讓民眾體驗、遊憩、分享藝術之美。

「OPEN FUN大放藝彩‧藝術家駐村活動」的幕後推手、精銳建設總經理王碧竣表示，再度與藝術圈的沃沃美學合作，推出「OPEN FUN大放藝彩‧藝術家駐村活動」，期望進一步拉近民眾和藝術的距離，讓藝術走出戶外，「要讓民眾覺得原來藝術可以這麼親切、這麼多元、這麼有趣！」

從台中7期起家的精銳建設，多年來推動藝術、落實生活美學不遺餘力，不僅接連舉辦3屆「精銳AAM藝術節」，甚至在7期打造「AAM精銳藝術館」，希望讓美學深植於民眾生活中；如今更把藝術從室內帶到戶外，希望讓大家生活更美麗。

(工商)