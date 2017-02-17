高市府原民會盼完善原鄉社福網絡

為整合原住民地區福利服務資源以便妥善照顧在地族人，高雄市政府原住民事務委員會前往那瑪夏區，舉行社會福利資源網絡聯繫會議，參與會議代表出席踴躍，包括那瑪夏區公所、衛生所、原家中心、清潔隊、瑪雅部落文化健康站、達卡努瓦部落文化健康站、高雄市原住民就業服務台、北高雄家扶中心及在地里長等，大家齊聚一堂透過彼此資源共享，不分公私部門共同討論建構原住民地區完善的福利服務網絡。

高市府原民會表示，原住民地區雖地處偏遠，但相關福利服務作為，市府從未間斷，今年將推動的福利服務包括宣導家暴性侵防治、衛生保健權益及宣導長照2.0、社會福利救助，舉辦防詐騙與用藥安全等人身安全、親職教育、就業、親子教育、理財等講座，推動社區衛生保健與社區環境關懷等服務方案，及辦理團體工作包括單親爸爸成長團體與樂齡支持團體等，同時組織推動志願服務。為讓資源更能有效運用，使民眾享有更充足的資訊，原民會主動串連相關單位建立連繫平台，讓各項關懷作為可以更精準到位，使民眾享有完善的照顧。今日的會議也具體討論出繪製那瑪夏區域福利資源地圖，確實落實資源共享與運用。

與會人員對於會議召開表示肯定，對於整合在地社會福利服務、落實橫向聯繫有其必要，也認為對於奠定原住民族社會安全制度根基幫助非常大。而除那瑪夏區外，原民會也預告將擇期接續前往桃源、茂林二個原住民區舉辦在地資源業務聯繫會議，以建置完整的原住民地區福利服務網絡。

(中時)