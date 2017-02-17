家禽禁宰運7天，火雞肉飯業連夜追加備貨

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火雞肉飯業者連夜追貨備料，以維持照常營業。（廖素慧攝）

農委會下令禁宰運家禽7天，嘉義市火雞肉飯業者今天驚呼破天荒首遇禁令，措手不及，昨晚連夜追貨儲備存量，原本天天進貨溫體火雞肉，改為冷藏冷凍火雞肉，力求正常營業，盼疫情早日減緩，上游供應商能恢復正常宰運供貨。

嘉義市火雞肉飯協會理事長劉宗源表示，嘉義市火雞肉飯店家至少150餘家以上，每天火雞肉用量約占全台供銷量一半，他家父子相傳2代經營劉里長火雞肉飯近50年，破天荒第1次遇到火雞禁宰禁運長達7天，事先也沒有預警，業者措手不及，昨晚連夜向上游供應商緊急追貨，儲備7天營業用量的火雞肉量。

(中時)