HBL型男正妹秀日常 一秒變model
HBL四強球隊出列，迎接3月4、5日小巨蛋最終決戰前，HBL高人氣的幾名球員褪下球衣，包括擁有180公分高挑身材的普門「籃球正妹」劉昕妤、滬江陳育緹，南山陳又瑋、南湖林梓峰等人，紛紛換上休閒服裝秀日常穿搭。
幫助普門以全勝之姿闖決賽，標準模特兒身材的劉昕妤大方露出小蠻腰，回想拚四強印象最深刻，劉昕妤表示非1月赴日移訓莫屬，「幾乎每天都有一到兩場友誼賽，對手強度都非常高，需要不斷面對硬仗。但這些磨練幫助我們做好準備，隊友之間的默契變得越來越好。」
陳又瑋、林梓峰以及能仁陳范柏彥，穿上便服則化身型男，陳范柏彥、陳又瑋還不約而同透露，最愛的NBA球星是騎士「小皇帝」詹姆斯(LeBron James)。
「欣賞詹姆斯的全能球風與領導能力」，南山主控陳又瑋期許自己，培養像「詹皇」一樣帶領球隊能力，陳范柏彥則說，「他去年帶領騎士隊逆轉奪冠，實在不可思議。」
滬江女籃隊長陳育緹，今年身兼隊長又控球坦言壓力不小，「如何讓球隊變得更好我還在摸索，希望努力能有回報，幫學校拿個好成績。」
(中時電子報)
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