彩虹協會弱勢家庭課輔班 恐無屋可上課

台灣彩虹雙福協會租屋長期為弱勢家庭兒童做課輔，因屋主將房屋售出，若尋覓不到新據點，小朋友恐怕無地方可以上課。（廖肇祥攝）

台灣彩虹雙福協會租屋長期為弱勢家庭兒童做課輔，鼓勵小朋友說故事繪本，培養表達能力。（廖肇祥攝）

社團法人台灣彩虹雙福協會，長達15年在埔里鎮及仁愛鄉為弱勢家庭孩子課輔，幫助他們培養道德觀念，跳脫貧窮循環，以自信的姿態面對人生挑戰。原用來做課輔的埔里民宅，因房東過世，子女出售，協會短期內必須找到新據點，否則孩子們恐怕無法繼續補救教學。

台灣彩虹雙福協會秘書長劉邦彥原是台北人，921大地震後至南投投入偏鄉課輔，培訓一群有給職的原住民媽媽們為偏鄉小朋友做課輔，他認為，要讓弱勢家庭脫貧，只有教育一途，提升孩子的基本學力與道德觀念，未來會有更多的職場能選擇，也比較不會在困頓的生活中迷失。

包括埔里、南光、溪南、愛蘭國小等弱勢家庭孩童，每天約有80多位在協會箱型車接送下，至位於西安路的據點報到，課輔媽媽細心輔導下，做完功課後才能返家，劉邦彥指出，弱勢家庭孩子學力往往落後同齡、又加上家長觀念偏差，使得他們往往欠缺自信，或在行為上需要被矯正，課輔媽媽們透過繪本，讓孩子們建立正確觀念，面對人生接踵而來的挑戰。

劉邦彥帶領著14位課輔媽媽與行政人員做補救教學，盡力讓社會贊助每一分每一豪都能發揮到最大的效用，據點空間裡，處處可見克難設備。沒錢買書架，自己釘；沒錢做隔間，拉布簾。但鐘點費加上房屋租金、行政支出，一年花費達四、五百萬，每一年結算，幾無盈餘。

而埔里據點，因為房東過世，後代子女商量後將房屋售出，3月底之前必須搬出，要在埔里找到能容納80多位孩子，且能隔成6間教室的房子難尋，加上資金有限，讓劉邦彥、劉月梅這對夫婦相當苦惱，希望善心人士能夠提供相關資訊，讓這群孩子們的補救學習，不因而中斷。彩虹協會聯絡電話：（049）2997996。

(中時)