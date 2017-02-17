彩虹協會弱勢家庭課輔班 恐無屋可上課
社團法人台灣彩虹雙福協會，長達15年在埔里鎮及仁愛鄉為弱勢家庭孩子課輔，幫助他們培養道德觀念，跳脫貧窮循環，以自信的姿態面對人生挑戰。原用來做課輔的埔里民宅，因房東過世，子女出售，協會短期內必須找到新據點，否則孩子們恐怕無法繼續補救教學。
台灣彩虹雙福協會秘書長劉邦彥原是台北人，921大地震後至南投投入偏鄉課輔，培訓一群有給職的原住民媽媽們為偏鄉小朋友做課輔，他認為，要讓弱勢家庭脫貧，只有教育一途，提升孩子的基本學力與道德觀念，未來會有更多的職場能選擇，也比較不會在困頓的生活中迷失。
包括埔里、南光、溪南、愛蘭國小等弱勢家庭孩童，每天約有80多位在協會箱型車接送下，至位於西安路的據點報到，課輔媽媽細心輔導下，做完功課後才能返家，劉邦彥指出，弱勢家庭孩子學力往往落後同齡、又加上家長觀念偏差，使得他們往往欠缺自信，或在行為上需要被矯正，課輔媽媽們透過繪本，讓孩子們建立正確觀念，面對人生接踵而來的挑戰。
劉邦彥帶領著14位課輔媽媽與行政人員做補救教學，盡力讓社會贊助每一分每一豪都能發揮到最大的效用，據點空間裡，處處可見克難設備。沒錢買書架，自己釘；沒錢做隔間，拉布簾。但鐘點費加上房屋租金、行政支出，一年花費達四、五百萬，每一年結算，幾無盈餘。
而埔里據點，因為房東過世，後代子女商量後將房屋售出，3月底之前必須搬出，要在埔里找到能容納80多位孩子，且能隔成6間教室的房子難尋，加上資金有限，讓劉邦彥、劉月梅這對夫婦相當苦惱，希望善心人士能夠提供相關資訊，讓這群孩子們的補救學習，不因而中斷。彩虹協會聯絡電話：（049）2997996。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。