能撈則撈說 胡志強：相信陳庚金開玩笑

前行政院人事行政局長陳庚金昨天在全國公教軍警聯合總會上發言引爭議。聯合總會長胡志強今天說，他當然不支持也不贊成所謂「能撈就撈」，相信陳庚金是開玩笑的。

全國公教軍警暨退休人員聯合總會昨天舉行會員大會，總會長、國民黨副主席胡志強出席，宣布參選國民黨主席的除副主席郝龍斌、北農總經理韓國瑜親自出席外，其他陣營都派代表出席。

會員大會上，致詞者多半對年金改革有所批評。媒體報導，陳庚金致詞時竟帶頭高喊推翻政府，甚至呼籲現職軍公教「能撈就撈」、「能混就混」，「大家來拖垮這個政府」，獲台下熱烈迴響。

胡志強今天在臉書上表示，昨天陳庚金在說話時，因副總會長林水吉在跟他講話，並沒有聽到陳庚金說話內容。結束時跟著台下的人一起鼓掌，是起碼的禮貌。

胡志強說，因陳庚金做過人事行政局長，要幫退休軍公教警爭取權益，因此說陳有情有義。多年來，他身為公務員，當然不支持也不贊成所謂「能撈就撈」，「我相信陳資政也是開玩笑的」。1060217

(中央社)