賞櫻團33人死 藍委要官員負政治責任

賞櫻團翻車事故檢討究責，國民黨立法院黨團書記長王育敏今天質詢，發生這麼大的事情，難道「不需有人負責嗎？」

蝶戀花旅行社主辦的賞櫻團於13日晚間在國道翻車，造成33人死亡。王育敏今天在立法院施政總質詢直接詢問賀陳旦，什麼時候要下台，列席備詢的賀陳旦似乎沒聽清楚的意思。

王育敏指出，這次這麼重大的事件，到目前為止，她沒看到任何的官員要為這件事負責，這件事難道整個行政部門，不需有人負責嗎？

行政院林全表示，就像上次火燒車的事件一樣，這次也是會等檢方將所有事情查證完畢，就這些事實對社會大眾有一個公開的說明，也根據這些事實，再來看誰要負責。王育敏則強調，這件事情，要有人負起政治責任。1060217

(中央社)