空軍校友包圍抗議年改 國防部譴責暴力

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中華民國空軍校友會今天發動「軍人包圍國防部」行動，國防部表示，嚴正譴責非理性的暴力行為，國防部積極爭取軍人年金單獨處理，也獲支持，此刻應是團結一致的時候。

空軍校友會下午近百人到國防部大直博愛營區舉布條抗議，包圍國防部，甚至自備雞蛋、煙幕彈等，搖門吶喊抗議。國防部由資源司長陳正棋出面接下陳情書。

國防部傍晚也發布新聞稿，嚴正譴責群眾非理性的暴力行為，國防部是國家安全最高作戰指揮中樞，遭受無端包圍與破壞，不但損及軍譽，令全體工作同仁備感挫折，更增加民眾反感，非但不利年金改革最後階段研議，其後果亦非此行動可以承擔，籲請各界慎重考量與理性面對。

國防部說，有關年金改革議題，國防部基於維護退役袍澤福祉與現役官兵權益，積極在「國家年金改革委員會」中爭取軍人年金應單獨處理，已獲總統及多數委員支持，此期間對外溝通從未中斷。此刻，應是彼此相互鼓勵、團結一致之時。1060217

(中央社)