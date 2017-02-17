台灣燈會在雲林 突破千萬參觀人次

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2017台灣燈會在雲林，今天提前突破1000萬參觀人次，還有2天燈期，預期參觀人次再創新高。

雲林縣政府今天晚間發布新聞指出，今年台灣燈會從北港燈區7日啟燈、虎尾主燈區8日試營運、11日正式啟燈，到今天晚間6時為止，已突破千萬參觀人次。

雲林縣長李進勇感謝各界支持及國內外遊客共襄盛舉，這次縣府團隊與企業團體的協助與用心，相信大家有目共睹，缺失之處都「以客為尊」立即快速改善。

台灣燈會在雲林明天倒數2天，李進勇邀民眾來雲林觀賞友善大地、多元文化、燈會原鄉的豐富璀璨，保證讓大家留下不一樣的美好回憶。1060217

(中央社)