北市禽流感案例確診H5N2 不會傳染人
台北市家禽批發市場通報疑似禽流感案例，北市府今天下午確認檢出為高病原性禽流感病毒(H5N2亞型)，而非H5N6，只會在禽鳥間傳染，不會傳染給人。
北市家禽批發市場一批來自高雄市路竹區紅羽土雞2450隻15日凌晨屠宰時，發現發現1隻紅羽公雞出現眼周圍腫脹，腹部、雙腳腳脛、翅膀末端皮膚潮紅，並有內臟多發出血灶、白色糜爛及壞死區等症狀。
由於國內出現H5N6疫情，屠檢獸醫師即刻通報防檢局基隆分局及北市動保處，由北市動保處防疫人員採樣送檢。同時現場扣留35隻雞屠體凍存，通知高雄市動物保護處回溯來源場進行後續追蹤調查，並加強北市家禽批發市場噴霧消毒，另在休市後進行全場消毒等生物安全強化措施。
北市產發局表示，下午4時54分確認檢出為H5N2亞型，不會造成人的疾病或健康問題，民眾不須恐慌，不過，各地疫情頻傳，北市會高規格防疫，徹底清查全市可能造成禽流感傳播之傳染病高危點，包含公園綠地、養鴿戶、餵食野鳥地點及禽鳥聚集造成鳥糞掉落堆積處，同時加強清潔消毒及監控。
北市產發局說，將依序針對第一線人員安排流感疫苗接種，並提供護目鏡、防護衣及口罩等防護設備相關疫情防制措施，民眾發現可疑禽鳥屍體，可撥打台北市動物救援專線87913064、87913065或台北市民當家熱線1999。1060217
(中央社)
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