環團：輻射防護應交給環保署

環保團體今天表示，原子能委員會是核能發展單位，不應該把輻射防護、偵測等業務交給原能會，而應該交給環保署。

關於外媒報導義核廢料傾倒台灣海域一事，原能會下午召開記者會說明查證結果，初步認為「應屬未經確認情事」，但根據目前掌握的訊息，仍無法完全排除其可能性。

針對原能會的報告，環團並不滿意，綠色消費者基金會董事長方儉表示，原能會把外電說成不可信的資料，但又提出明顯輻射物質增加的數據，卻又說沒有影響。

方儉舉例，根據原能會的資料，去年北部海魚調查的銫137跟往年比明顯偏高，雖然仍符合標準，但原能會卻說不出是什麼原因。

方儉批評原能會是指鹿為馬，在粉飾太平，他說，在淹沒資料上，政府不亞於黑手黨。方儉說，他們在網路上有搜尋到義大利國會公布的文件資料，其中確定有一條Glory Land的貨輪，的確在1990年1月20日沉沒在蘇澳外海，但並不清楚載了什麼物質。

環保團體呼籲，原能會是核能推動單位，不應該也同時做輻射防護，相關的輻射防護、偵測等業務，應該交給環保署來做。1060217

(中央社)