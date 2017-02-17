德總理若直選 舒爾茲會擊敗梅克爾

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根據今天公布的民調結果，如果德國總理採取直接選舉制度，那麼社會民主黨（SPD）參與9月聯邦大選的候選人舒爾茲（Martin Schulz）將擊敗現任總理梅克爾。

由「選舉研究小組」（Forschungsgruppe Wahlen）為德國第二電視台（ZDF）進行的這項民調顯示，49%德國人希望曾擔任歐洲議會議長的舒爾茲能出任總理，38%希望梅克爾再連任。

與1月底民調結果相較下，這是個轉變。當時同一機構進行的民調結果顯示，梅克爾的支持率為44%，舒爾茲為40%。

本月稍早的另1項民調也顯示，舒爾茲支持率已超越梅克爾。

社民黨是梅克爾旗下聯合政府中的小黨，多年來的民調支持度都落在梅克爾領導下保守派基督教民主黨／基督教社會黨聯盟（CDU／CSU）之後，直到社民黨因提名舒爾茲而重振支持度為止。

今天公布的民調在政黨支持度方面，社民黨上升了6個百分點，來到30%，為該黨在本屆國會所獲這項民調的最高支持度。

至於基民／基社聯盟則滑落2個百分點，來到34%。1060217

(中央社)