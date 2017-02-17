2018台灣燈會 嘉義縣主辦

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交通部觀光局今天傍晚宣布，2018年台灣燈會將由嘉義縣主辦；縣長張花冠獲知後表示感謝與欣喜，縣府將透過新科技，讓世人看見嘉義。

張花冠表示，嘉義縣在2007年曾舉辦台灣燈會，縣府也連續2年提案向中央爭取主辦權，這次終於脫穎而出；嘉義縣很榮幸接下這個神聖使命，相信縣民也感到無比興奮。

她說，雲嘉是以農為本的邊陲地帶，縣府希望能辦一場突破過往傳統燈會窠臼的新時代燈會，將透過新科技讓世界再次看見嘉義，帶進更多觀光客，創造更多的產業效益。

張花冠表示，明年燈會將以「水、陸、空」的藝術空間概念展現，不再受限於平面視角而已；場地將結合縣治特區、故宮南院院區及蒜頭糖廠，總面積將超過50公頃。

她說，明年燈會將呈現台灣元素、嘉義在地意象、歷史藝術文化、產業特色、光影、視覺、科技特效及狗年元素，相信能讓國內外遊客有不同的感官衝擊，保證讓人吸睛驚艷。

嘉義縣副縣長吳芳銘也說，明年台灣燈會主燈區在嘉義縣治特區，交通接駁部分有雙鐵（高鐵、台鐵）載運及四通八達的聯外道路，相信能因應短時間湧入的大量人潮及車潮。

吳芳銘表示，明年的台灣燈會，縣府將和旅行社合作推出「白天逛故宮．晚上賞燈會」觀光行程，並串聯縣內各大熱門景點，提供國內外遊客豐富的賞燈遊程。1060217

(中央社)