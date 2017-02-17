楊梅農會集資購民生物資 送愛助經濟弱勢生

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楊梅農會17日集資購買民生物資，幫助地區經濟弱勢學生。（農會提供）

桃園市楊梅區農會本月初舉辦農民節活動，農會理事長許紅光、常務監事傅昭端、總幹事周宗維等人延續去年捐款助弱活動，今年號召農會員工率先樂捐，加上民眾響應，共募得25萬800元現金、306斤白米，農會將現金購買台梗九號米、黃金養生蛋、麵條、食用油等民生物資，17日再捐給轄內國中小低收入戶學生家庭共326人，周宗維說，盼能稍紓解學生家庭經濟困境，放心用功唸書，將來有能力再回饋社會。

(中時)