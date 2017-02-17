高雄》喜憨兒生機好鍋安心食材
喜憨兒基金會在高雄市復興工作站設立「生機好鍋」餐廳，選用台糖蔬菜及來自各地無毒的海鮮與肉品，落實從農場到餐桌的概念，提供安心食材，為消費者食的安全把關；火鍋套餐300元起，訂位電話：07-223-8990。
復興工作站提供15位憨兒在此接受訓練，憨兒安安負責帶位，小瑜洗米煮飯，阿君負責舀醬料，火鍋、菜盤、肉盤則由珊珊與其他憨兒輪流送上。
「生機好鍋」有昆布及蔬菜熬煮的養生湯頭，也有南瓜牛奶與泰式酸辣鍋底可選擇；最受歡迎的漁夫海鮮盤毫不手軟的附上新鮮小管、無毒海藻蝦、鱸魚片、蛤蜊、及手打魚漿；肉類則是提供檢驗合格的澳洲牛、羊肉片及海藻豬，喜歡吃火鍋的朋友，不妨到喜憨兒「生機好鍋」嘗鮮。
喜憨兒基金會公關李淑真表示，設立3年的生機好鍋，可提供給憨兒工作的項目不少，透過耐心培訓，憨兒的工作技能，在一次又一次的磨練中成形。
她說，憨兒們從洗菜、菜盤擺設、調製醬料比例及熬煮香草茶等，每個步驟都學得精準到位，力求讓顧客享有超值消費經驗。
喜憨兒目前在台南和台北均設有「生機好鍋」餐廳，提供更多憨兒學習的場所。
(中時)
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