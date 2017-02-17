草屯療養院推行園藝療法
衛生福利部草屯療養院善用綠地空間，讓病友多了一處放鬆心情解壓的散步庭園，號稱有「療癒」功能，內部環境綠美化都是由病友一起動手參與布置，另邀請農民指導病友如何種植與照顧農作物，透過感官刺激，讓病友們感受大自然的美妙。
衛生福利部草屯療養院護理長黃嘉莉指出，病友們親自下田耕作、身心接觸土地，投入過程不但對種菜產生興趣，也可以減少病友投藥量，多元化的復健能增進病友們的環境適應與社會參與，慢慢融入人群回歸社會。
草屯當地農民阿土伯也表示，能夠指導病友如何種植農作物相當開心，看到近期收成的有機蔬菜被病友照顧的很成功，覺得很值得，投入教導的心神與時間每有白費。
護理長黃嘉莉表示，園藝療法是以植物為媒介，藉植物啟發人的五官六感，從視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺以及接觸自然大地，感受植物能量，藉此產生愉悅的心情，病友們臉上掛滿歡喜收割的笑容，證明種菜讓長期位於社會邊緣的精障病友重新擁抱陽光。
(中時)
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