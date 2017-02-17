男子燒炭反波及鄰居 警消緊急救出4人

住在新北土城區某公寓4樓的林姓男子，下午5時13分左右疑在屋內燒炭自殺，但他自殺不成火勢卻燒到自家房屋，甚至還波及到樓上的5樓住戶，警消據報將林男及5樓一對老夫婦與外籍看護救出，正深入調查起火原因中。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788-995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時)