上學途中出車禍翻覆　幸無嚴重傷亡

玉井台84線清晨6點多發生一起車禍，自小客車因撞擊力道過大，車輛翻覆在路旁，所幸車內人員並無嚴重傷亡。（萬于甄翻攝）

李姓駕駛17日早上從大內區載著女兒及共乘的同學，要前往位在玉井區的高中上課，途中行經台84線豐里路口時，不慎發生車禍，車輛直接翻覆在路中。（萬于甄翻攝）

台南玉井17日清晨6點多一輛小貨車行經台84線時，遭後方的自小客車追撞，自小客車因撞擊力道過大，車輛翻覆在道路上，李姓駕駛因頭部撕裂傷經開刀手術，並無生命危險，而車內的女兒、女兒同學及小貨車蔡姓駕駛僅輕微受傷，並無大礙。

警方指出，李姓駕駛17日早上從大內區載著女兒及共乘的同學，要前往位在玉井區的高中上課，途中行經台84線豐里路口時，車輛左前車頭不慎追撞到小貨車右後車尾，當下恐因撞擊力道過大，李姓駕駛的自小客車直接翻覆在道路上。

警消獲報趕赴現場，將車內的3人救出，其中李因頭部撕裂傷送往麻豆新樓醫院治療，開刀後已無大礙，也無酒駕情況，車內的女兒及女兒同學僅輕微擦傷；小貨車蔡姓駕駛原預定由彰化開往高雄修理挖土機，孰料，行經玉井時遭後方車輛追撞，幸無傷勢。

現場因車輛翻覆留下的油漬，玉井分局為避免上班巔峰期間造成車輛堵塞，事發後，通知新營工務段到場清除，順利恢復交通順暢。玉井分局則表示，未來將針對該路段加強執法，並實施機動測速照相取締，也會加強交通安全宣導。

(中時)