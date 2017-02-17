感染1週內檢出HIV 西研究機構取得專利
西班牙國家研究委員會（Spanish National Research Council）今天表示，已取得1項HIV檢測的專利權，這項技術能在感染一週內檢驗出愛滋病毒，速度為迄今最快。
法新社報導，委員會在聲明中說，西班牙國家研究委員會的科學家研發出來的「生物感測器」能檢測出人類血液中是否帶有p24抗原；p24抗原是構成愛滋病毒的其中一種蛋白質。
聲明說，這項技術「能在比當前檢測所需濃度低10萬倍的血液中，偵測出這種蛋白質」，而且在「感染後第1週即可檢驗出」。
聲明還說：「此外，檢測時間共需4小時45分鐘，意味同一天就能取得臨床結果。」
研究結果本週發表於「公共科學圖書館期刊」（PLOS ONE）。
這種米粒大小的晶片感測器，結合微機械矽結構和金奈米粒子。
西班牙國家研究委員會研究人員塔瑪約（Javier Tamayo）在聲明中說，感測器的組成部分是透過現有技術製成，「因此讓大規模且低成本生產變得可能」。
他說，這種簡單的檢測法，可望在愛滋疫情嚴重的開發中國家，成為檢測病毒的絕佳選擇。
當前的抗原檢測只能在感染大約3週後，才能檢驗出愛滋病毒。檢測血液中是否帶有愛滋病毒抗體所需的時間甚至更長。（譯者：中央社劉文瑜）1060217
(中央社)
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