這碗天婦羅要50元 呂文婉打開蓋子驚呆了

這碗50塊的天婦羅，份量驚呆呂文婉。(取自呂文婉臉書)

50元天婦羅份量驚呆呂文婉。(取自呂文婉臉書)

物價漲不停！名嘴呂文婉今日在臉書PO出一碗要價50塊的天婦羅，吃沒兩口碗已見底，讓她忍不住拍照PO上網，感嘆：「嚇死人的價格~~$50唉！老百姓生活困難啊………………」

呂文婉在臉書PO出今日購買的外帶天婦羅，表示一打開蓋子就愣住，因為她才吃2塊碗已見底，一碗50元的天婦羅，份量少到讓她感嘆老百姓生活困難，網友看了也不禁表示「盒子20塊」、「只有點像打翻了剩下」、「應該說：不是食物漲了，是我們薪水太久沒調整了....唉！低薪的年代」、「真的好貴啊」。

(中時電子報)