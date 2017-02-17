楊男家中如鳥園，遭警查獲保育環頸雉
禽流感H5N6正肆虐南台灣，台南市仁德區確有名楊姓男子在家中開起鳥園，飼養30餘隻稀有禽鳥，保七總隊17日前往查緝，果然查獲4隻保育類的環頸雉，將他依照違反野生動物保育法移送台南地檢署偵辦，4隻環頸雉則由農業局人員送往南園農場暫時代養。
台南市六甲區日前才發生3000餘隻火雞因感染H5N6禽流感集體暴斃，全台正處於防疫總動員期間，但仍有民眾不怕死，把家當成鳥園，飼養約40隻稀有鳥種「觀賞用」，所有鳥類皆無禽流感育防措施。
50歲楊男是愛鳥人士，家中有兩個大鳥籠，飼有紅腹錦雞、白鷴、綠頭鴨等稀有鳥類，也眷養兔子等動物，保七總隊接獲線報，發現楊家的鳥園中，竟還有二級保育類的環頸雉。
警方將楊男帶回偵訊，他供稱以每隻1500元向不明人士買來，其中一隻養兩年，兩隻養一年，並繁殖出一隻環頸雉。
適逢雞年，部分愛鳥人士喜歡在家中養隻漂亮的禽鳥炫耀，當吉祥象徵，台灣共有三大保育雞種，包括長尾雉（帝雉），最常出沒在高山，較難見到。其二是藍腹鷴，出沒在中低海拔的林間，一般也不好發現，最常見的就是環頸雉（啼雞），喜歡在鄉野田間出沒，長的漂亮，但因濫捕，全台已不到1000隻。
環頸雉怕人，容易受驚嚇，見人靠近容易不安，甚至會自殘，楊男違法飼養環頸雉，依照野生動保法會處6月以上，5年以下徒刑，易科罰金也在30萬至150萬之間，處罰相當重。
警方呼籲民眾不要因為私心飼養保育禽鳥，除了觸法受罰，還有感染禽流感的風險。
(中時)
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