佔中7警判刑2年 港警一哥失望

香港佔中期間，7官警涉嫌毆人17日各遭判刑2年，港警務處長盧偉聰今表示失望沮喪。（圖取自東網及網路）

香港7名警務人員被控在「佔中」（佔領中環）期間，毆打公民黨成員曾健超。香港區域法院法官今天判刑，7警各被判監兩年。香港警務處長盧偉聰今表示失望沮喪。

東網報導，7名警務人員於2014年10月佔領運動期間，在金鐘龍匯道的變電站旁毆打前公民黨成員曾健超，7名警員於本周二被裁定有意圖而導致身體受嚴重傷害罪名不成立，但交替的襲擊致造成身體受傷罪成，而第5被告陳少丹普通襲擊罪亦罪名成立，區域法院法官今早判刑，7人各被判監兩年，而陳少丹的普通襲擊罪則囚一個月、同期執行。7人其後送返荔枝角收押所，囚禁地點再作安排。

7名被告今早由囚車押解到區域法院聽取判刑。他們依舊穿着同一款整齊西裝應訊，惟經過了三晚還押後，7人均顯得相當憔悴及疲倦，不時呆望及閉目休息。

多名被告在庭上獲悉須監禁兩年後嘆氣，其中第二被告劉卓毅更飲泣起來。7官警分別是：有組織案及三合會調查科（俗稱O記）總督察黃祖成、觀塘反黑組高級督察劉卓毅、觀塘反黑組偵緝警長白榮斌、觀塘反黑組警員劉興沛、東九龍總區偵緝警員陳少丹、九龍城偵緝警員關嘉豪，及觀塘反黑組偵緝警員黃偉豪。

香港商台報導，主審法官杜大衛判刑時批評，七名警員行為令警隊蒙羞，破壞香港國際形象，雖然佔領期間警員承受巨大壓力，亦不能構成襲擊的理據。

香港警務處長盧偉聰說，感到心情非常沉重複雜，知道警隊同事對法庭判刑感到失望沮喪，他已批准職員協會在警隊內部籌款，並在各方面，包括福利及生活支援七名警員的家人。警察員佐級協會主席陳祖光認為判刑過重，事件對警隊造成很大打擊，會協助七人取回公道。政府發言人表示，相信案件會進入上訴的司法程序，現階段不會作出評論。

(中時電子報)